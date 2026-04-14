Jardin des Langottières, Jardin des Langottières,

Jardin des Langottières 6 et 7 juin Jardin des Langottières Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du Jardin des Langottières, jardin régulier et d’agrément, ainsi que des bâtiments et dépendances des 17è et 18è siècles

Visite commentée ou libre du jardin régulier et d’agrément ainsi que des bâtiments et dépendances avec parterres de buis, haies de charmilles, tilleuls, rosiers, vivaces, agrumes…

Jardin des Langottières (page Facebook et Instagram « leslangottieres »): ouverture du jardin d’agrément et des bâtiments et des dépendances, avec vue imprenable sur le clocher de l’Eglise de Cheviré (clocher classé MH) : le jardin à l’avant du presbytère, est placée sous la protection d’un chène vert bicentenaire. Il fait le lien entre le presbytère et les dépendances et accueille en son centre quatre parterres de vivaces aux couleurs éclatantes.

A l’arrière le jardin est divisé en quatre grandes chambres délimitées par des haies de charmilles, avec parterres de buis, pommiers d’ornements, parterres de fleurs blanches, parterres de fleurs mauves, nombreux rosiers modernes et anciens, buissons et grimpants (blancs et roses), allée de tilleuls, banc de repos, avec un chemin de ronde qui fait le tour du jardin clos de murs, lesquels sont cadencés par des contreforts en ifs.

Ouverture de l »orangerie », collection d’arrosoirs anciens, ancienne boulangerie, gravures de jardins.

Au rez de chaussée du presbytère : cheminée d’époque Louis XV, chinoiserie du 18eme siècle, tableaux des 17ème et 18ème siècles, bibliothèque reconstituée, etc

Jardin des Langottières 8, rue des Langottières, baugé en anjou 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 75 05 54 15 https://www.instagram.com/leslangottieres/ Le Jardin des Langottières entoure le presbytère de Cheviré-le-Rouge. D’ordonnancement régulier, le jardin à l’arrière est divisé en chambres de charmille, qui comprennent des parterres de buis, des pommiers d’ornement. Le jardin est clos de murs sur trois côtés que longe un chemin de ronde, ponctué par des ifs en forme de contreforts. parking mitoyen

Visite du Jardin des Langottières, jardin régulier et d’agrément, ainsi que des bâtiments et dépendances des 17è et 18è siècles

©fredericbucher