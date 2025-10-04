Jardin des Langues à la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris

Jardin des Langues à la bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot Paris samedi 4 octobre 2025.

En partenariat avec les bibliothèques Pôles de langues du réseau parisien et le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous invite à participer au « Jardin des Langues » dans le cadre de la Rentrée des Cultures.

Découvrez les bases des langues et cultures du monde entier le temps d’un atelier à la bibliothèque Drouot !

Initiation à la langue ukrainienne, samedi 4 octobre, 16h-17h

Avec l’aimable concours de l‘Institut ukrainien de France

Réservation sur place, par téléphone ou par mail : bibliotheque.drouot@paris.fr

Initiation à la langue irlandaise, samedi 18 octobre de 10h30 à 11h30

Avec l’aimable concours du Centre culturel irlandais

Réservation sur place, par téléphone ou par mail : bibliotheque.drouot@paris.fr

Découvrez le site du FICEP

Retrouvez les ateliers de Jardin des Langues dans l’ensemble des bibliothèques participantes



Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris