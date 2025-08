Jardin des Langues : Initiation à l’italien à la bibliothèque Italie Bibliothèque Italie Paris

Jardin des Langues : Initiation à l’italien à la bibliothèque Italie Bibliothèque Italie Paris samedi 18 octobre 2025.

En partenariat avec les pôles langues des bibliothèques de la Ville de Paris, et dans le cadre de son festival annuel la Rentrée des Cultures, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) vous propose, du 27 septembre au 18 octobre 2025, le Jardin des Langues pour cultiver votre goût du multiiliguisme.

Au programme dans vos bibliothèques : cours d’initiation et découverte des langues, de la culture et de la civilisation de plusieurs pays, soirée polyglotte…

A la bibliothèque Italie, nous vous proposons un atelier d’initiation à la langue italienne avec Lara Parmegiani, professeure à l’Institut culturel italien le samedi 18 octobre à 18h. Accès sur inscription ouverte à partir du samedi 27 septembre sur place, par téléphone au 01 56 61 34 30 ou en écrivant à l’adresse: bibliotheque.italie@paris.fr

Plus d’informations sur www.ficep.info et auprès de vos bibliothèques !

À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), initiez-vous au plurilinguisme avec une découverte de la langue italienne!

Le samedi 18 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Sur inscription ouverte à partir du samedi 27 septembre sur place, par téléphone au 01 56 61 34 30 ou en écrivant à l’adresse: bibliotheque.italie@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

+33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr