Dessin animalier et Botanique au Jardin des Plantes – Professeur diplômé de l'Ensb-a de Paris Jardin des Plantes PARIS samedi 13 septembre 2025.

Public ciblé : Jeunes de 11 à 18 ans

Horaires :

Samedis (hors vacances scolaires)

Matin : 10h – 12h Après-midi : 13h30 – 15h30

Professeur :

Claudio Locatelli

Sculpteur et dessinateur, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Claudio Locatelli vous accompagnera dans l’exploration attentive et sensible de la nature à travers l’art du dessin. Ce cours, qui existe depuis une quinzaine d’années, a accueilli de nombreux élèves, dont certains le suivent jusqu’à leur entrée à l’université. Bon nombre d’entre eux ont par la suite réussi les concours d’admission aux grandes écoles d’art.

Lieu :

Les cours se déroulent principalement à la ménagerie du Jardin des Plantes, où les élèves peuvent observer de près les animaux de la ménagerie, des séances sont également organisées dans divers espaces inspirants tels que le Pavillon de Paléontologie, le Pavillon de Minéralogie et la Grande Serre.

Ces environnements riches en biodiversité permettent aux participants d’appréhender et de traduire la diversité des formes animales et végétales.

Techniques abordées :

Au cours des séances, les élèves auront l’occasion d’explorer plusieurs techniques de dessin, notamment :

Mine de plomb : Pour des esquisses précises et détaillées.

Plume : Pour des traits fins et expressifs.

Lavis : Pour créer des ombres délicates et des effets de profondeur.

Aquarelle : Pour traduire la polychromie.

Informations supplémentaires :

Pour toute information ou pour vous inscrire, merci d’envoyer un e-mail à : locatelliclaudio007@gmail.com.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Les cours débuteront le samedi 13 septembre.

Séances

Du samedi 13 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026, hors vacances scolaires, hors jours fériés

Débutants et confirmés

11 – 18 ans – Le samedi de 10:00 – 12:00 Débutants et confirmés

11 – 18 ans – Le samedi de 13:30 – 15:30 Débutants et confirmés

Tarif

Renseignements par émail

360 euros l’année scolaire

Inscription

Inscriptions

par courriel via locatelliclaudio007@gmail.com

payant Public jeunes.

Jardin des Plantes 2 rue Buffon 75005 PARIS

+33651380667 locatelliclaudio007@gmail.com