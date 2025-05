VINCENT MOULINET, PIERRE ARTHUR MICHAUD / Harmonia Ltd. – Jardin des Traverses Paris, 7 juin 2025, Paris.

Cinq artistes visuels internationaux présentent des œuvres interactives : une simulation en temps réel qui raconte la vie d’une communauté post-humaine (Cezar Mocan), un jeu coopératif mêlant attachement, langage et annihilation cosmique (Alice Bucknell), un jeu de tir immersif conçu comme un espace d’archivage des vécus trans noirs (Danielle Brathwaite-Shirley), un projet interrogeant la pensée démocratique et la conscience collective (Sahej Rahal) et une sélection de créations indépendantes proposées par Angelo Careri.

L’ambiance sonore, oscillant entre électronique futuriste et expérimentation pop, sera orchestrée par cinq artistes emblématiques des scènes berlinoise, londonienne et parisienne : Mechatok, Migu, Violeta West, DV-i et PAM.

HARMONIA LTD. explore la valeur performative du jeu vidéo et son impact en tant que phénomène culturel majeur, mettant en dialogue artistes, game designers, chercheur.euses, musicien.nes et propositions sonores comme vecteurs de transfiguration du réel. HARMONIA LTD. est une initiative de Vincent Moulinet, artiste fondateur du collectif Distraction et curateur du festival Octobre Numérique, et de Pierre Arthur Michau (Pam), président de la Fondation Petya Sasser Rike.

Le 7 juin 2025, de 15h à minuit, la Petite Ceinture parisienne se transforme en terrain d’exploration artistique où le jeu vidéo devient médium d’expression et de réflexion collective.