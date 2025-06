La Fête des Tuileries – Jardin des Tuileries Paris 21 juin 2025

La Fête des Tuileries vous donne rendez-vous tout l’été pour faire le plein de sensations fortes. Au programme : auto-tamponneuses, trains fantômes, tirs à la carabine, palais des glaces, chevaux de bois 1900, etc. Quelques jeux d’adresse sont également proposés comme le chamboultout ou la pêche aux canards, un classique pour les plus jeunes.

Les enfants peuvent s’adonner aux joies du trampoline, s’initier à l’escalade et glisser sur le grand toboggan. En famille ou entre amis, détendez-vous et flânez en dégustant quelques gourmandises (barbes à papa, croustillons, glaces à l’Italienne, crêpes, beignets, pommes d’amour, sandwichs chauds, etc.).

L’entrée à la fête foraine est gratuite mais les attractions sont payantes. Pour le confort de tous, la fête foraine est sans sonorisation.

Du samedi 21 juin 2025 au dimanche 24 août 2025 :

vendredi, samedi

de 11h00 à 00h45

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 11h00 à 23h45

gratuit Entrée gratuite mais attractions payantes Tout public.

début : 2025-06-21T14:00:00+02:00

fin : 2025-08-25T02:45:00+02:00

