Jardin des Vœux Serres Mendi Anglet

Jardin des Vœux

Serres Mendi 15 rue de Louillot Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-01

Mendi, acteur incontournable de l’horticulture à Anglet, invite petits et grands à découvrir une expérience unique et poétique le Jardin des Vœux. Imaginé comme un espace où la nature et les rêves se rencontrent, cet événement inédit s’inscrit dans la continuité des engagements de Mendi en faveur de la créativité, du partage et de la préservation de l’environnement.

Le Jardin des Vœux célèbre l’espoir et la magie des fêtes de fin d’année à travers un rituel simple mais puissant écrire un vœu sur une feuille 100% naturelle, l’accrocher à un sapin magique, puis arroser ses racines avec de l’eau enchantée. Ce geste, porteur de sens, reflète la volonté de Mendi de mettre la nature au cœur des moments de vie et d’encourager chacun à rêver tout en respectant l’environnement.

Installé au cœur des serres de Mendi, le Jardin des Vœux est une invitation à exprimer espoirs et souhaits. .

