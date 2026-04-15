Jardin des Yak’s – visite libre, Jardin des Yak’s, Pétange

Jardin des Yak’s – visite libre 6 et 7 juin Jardin des Yak’s Canton Esch-sur-Alzette

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Plus de 130 variétés différentes de Rhododendron yakushimanum !

Visite libre du « Jardin des Yak’s » (21,50 ares).

Le nom « Jardin des Yak’s » a été donné au jardin à cause d’une très importante collection de plus de 130 variétés différentes de Rhododendron yakushimanum (rhododendrons de petite taille ne dépassant généralement pas un mètre en hauteur). Une large partie du jardin a été aménagée pour des plantes de terre de bruyère : rhododendrons (environ 300), azalées (une cinquantaine), pieris (une trentaine de variétés différentes), kalmia latifolia (une quarantaine de variétés différentes), camélias, choysia, enkianthus campanulatus, skimmia japonica (une vingtaine de variétés différentes), daphne (une quinzaine de variétés différentes) etc.

Au fond du jardin, une haie de 40m, composée exclusivement d’arbustes non caduques (lauriers, buxus, ilex, euonymus, photinias, trochodendron, elaeagnus, viburnum, etc.) fait un joli écran avec la forêt proche. Parmi les centaines d’arbustes, il faut relever surtout les érables (une trentaine), les cornus kousa et florida (une trentaine), les ilex (une dizaine), les viburnums (une vingtaine), les hamamelis (une quinzaine). Une roseraie (avec des roses gimpantes) et une centaine de roses (souvent des roses anglaises) se situe au milieu du terrain. 2 vastes zones du jardin sont réservées aux vivaces. 1 zone avec des hydrangea paniculata (23) a été aménagée en mars 2018. Le jardin est en floraison durant toutes les saisons, en fonction des variétés des plantes. 5 petits étangs et 8 fontaines sont intégrés.

De nombreux bancs permettent aux visiteurs de se reposer. Une bonne soixantaine de pots (avec des hostas) et une dizaine de pots (avec des agapanthus) se trouvent dans la partie proche de la maison. La décoration est variée et originale, réalisée par de nomnbreux artistes internationaux.

Visite libre – entrée libre

Samedi, 6 juin et dimanche, 7 juin de 10h – 12h et 14h – 18h

Langues : LU | FR

Pour plus d’informations : raymondheidt@hotmail.com

Jardin des Yak’s 18, rue des Alliés L-4712 Pétange Pétange 4712 Pétange Canton Esch-sur-Alzette +352 621 363178 [{« link »: « mailto:raymondheidt@hotmail.com »}] Les plus de 130 variétés de Rhododendrons présentées sont aussi accompagnés d’une décoration riche, variée et originale qui a été réalisée par les artistes : MARF (Ghent, Belgique), Chris Engels (Belgique), Lyman Withaker (USA), Ludo Giels (Belgique), Christian Delory (Belgique), Martha Veldthuis (Pays-Bas), Cor de Ree (Roermond, Pays-Bas), Katarzyna Herniczek (Katowice, Pologne), Joachim Schaub (Mauenheim, Allemagne), Judih Gros (Schönenberg, Allemagne), Sandra Geruschkat (Winnweiler, Allemagne), Skulpturenpark Kruft (Niederprüm, Allemagne), Gerst (Friesenheim, Allemagne), Martial Herbst (Beilstein, Allemagne), Elke Becker (Wuppertal, Allemagne), Thomas Hellmuth (Hohenburg, Allemagne), Xavier Dumont (Estréboeuf, France), Denis Augé (Fabrezan, France), Roger Pintens Jr. (Schelle, Belgique), Nicole Gios (Herenthout, Belgique), Pascale Martens (Beernem, Belgique), Christien Dutoit (Harelbeke, Belgique).

Entrez dans un écrin de nature où plus de 130 variétés de rhododendrons composent un spectacle enchanteur : entre floraisons colorées, étangs paisibles et coins de repos.

© Ming Cao