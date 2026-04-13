Jardin d’Isabelle et John Lanners-Faber – Oppe Gaardepäertchen, Jardin d’Isabelle a John Lanners-Faber, Mertert

Jardin d’Isabelle et John Lanners-Faber – Oppe Gaardepäertchen 6 et 7 juin Jardin d’Isabelle a John Lanners-Faber Canton Grevenmacher

Portes ouvertes

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin Isabelle a John Lanners-Faber

Wuerzelgeflecht a Séilenzäit

« The glory of gardening; hands in the dirt, head in the sun, heart with nature. To nurture a garden is to feed not just the body, but the soul ».

Alfred Austin

Des arbres, des plantes vivaces, des légumes, des fruits et une ruche se partagent notre jardin.

Pour toute la famille – entrée libre

Samedi, 6 et dimanche, 7 juin de 10h -18h

Langues : DE | FR | LU

Pour toute information complémentaire : isa.faber@pt.lu

Jardin d'Isabelle a John Lanners-Faber 25 rue de la Moselle, L-6683 Mertert Mertert 6683 Canton Grevenmacher +352691748494

Oppe Gaardepäertchen est une initiative de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer – Gaart an Heem. Cet évènement invite les propriétaires de jardins privés à les ouvrir au public.

