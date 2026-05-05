Jardin du Chalet Neopompeiano Pagliuca – L’histoire rencontre la nature, Chalet Pagliuca, Alvignano
Jardin du Chalet Neopompeiano Pagliuca – L’histoire rencontre la nature, Chalet Pagliuca, Alvignano dimanche 7 juin 2026.
Jardin du Chalet Neopompeiano Pagliuca – L’histoire rencontre la nature Dimanche 7 juin, 11h00, 17h00 Chalet Pagliuca Caserta
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
La promenade dans le jardin sera enrichie par le récit de son histoire avec la description des plantes et des fleurs qui l’embellissent.
Il sera également possible de visiter la maison historique annexe avec l’illustration de ses caractéristiques
Chalet Pagliuca Via Pasquale Pagliuca 1, Alvignano (CE) Alvignano 81010 Caserta Campania 3386350724 [{« type »: « phone », « value »: « 3386350724 »}, {« type »: « email », « value »: « mariellapagliuca@alice.it »}] Jardin de style Renaissance En venant de Caserte, parcourir le Corso Umberto et s’arrêter à la première petite ouverture sur la gauche
Rendez-vous dans le jardin 2026