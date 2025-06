Lecture plaisir au cœur du jardin du Chalet Jardin du Chalet Paris 9 juillet 2025

Installés sur des tapis dans la fraîcheur végétalisée du jardin du Chalet, entièrement réaménagé avec son aire de jeux 100% inclusive, venez profiter en famille d’un fonds de livres varié, sélectionné avec soin pour ses qualités littéraires et graphiques. Les lectrices de l’association L.I.R.E seront à vos côtés pour accompagner chacune et chacun dans la découverte de ces ouvrages et proposer des lectures individualisées.

L’association L.I.R.E (Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) est engagée dans une action sociale afin de rapprocher du livre les publics qui en sont les plus éloignés par le biais de multiples actions culturelles. Elle propose notamment des lectures individualisées à destination des tout-petits, des enfants, des familles ainsi que des professionnels de la petite enfance, du médico-social et du livre.

Le mercredi 30 juillet 2025

de 14h30 à 18h00

Le mercredi 23 juillet 2025

de 14h30 à 18h00

Le mercredi 16 juillet 2025

de 14h30 à 18h00

Le mercredi 09 juillet 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Jardin du Chalet 18, rue du Chalet 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris

Avec l’association L.I.R.E, profitez d’une parenthèse de calme et de détente autour de livres à savourer en famille !