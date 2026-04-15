Jardin du château de Hlohovec, Zámocká záhrada v Hlohovci, Hlohovec

Jardin du château de Hlohovec 6 et 7 juin Zámocká záhrada v Hlohovci okres Hlohovec

gratuit sauf pour les expositions du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le parc du château de Hlohovec est l’un des monuments historiques et artistiques les plus importants de Slovaquie. Ce parc naturel et paysager s’étend sur toute la colline au pied du château et se termine par une vaste palmeraie. Au pied du château se trouve un jardin en terrasses agrémenté d’une fontaine circulaire. La palmeraie est reliée à un plan d’eau artificiel : un étang avec une île. Un amphithéâtre, situé dans la partie basse du parc, constitue un élément plus récent. À proximité du château se dresse également un théâtre Empire unique, construit par le comte Jozef Erdödy, où le célèbre Ludwig van Beethoven a donné des concerts.

Zámocká záhrada v Hlohovci Zámok 1, 920 01 Hlohovec Hlohovec 920 01 okres Hlohovec Région de Trnava http://www.hlohovec.sk Le parc du château à Hlohovec est l’un des monuments historiques et artistiques les plus importants de la Slovaquie. Le parc naturel et paysager s’étend sur toute la colline sous le château de Hlohovec et se termine par un vaste bosquet de platanes. En dessous du château, il y a un jardin en terrasse avec une fontaine circulaire. Le bosquet de platanes est relié à une zone d’eau créée artificiellement – un étang avec une île. Un nouvel élément du parc est l’amphithéâtre dans la partie inférieure du parc. Près du château, il y a aussi un théâtre Empire unique construit par le comte Jozef Erdödy, dans lequel le célèbre Ludwig van Beethoven a également donné des concerts.

Le parc du château de Hlohovec est l’un des monuments historiques et artistiques les plus importants de Slovaquie. Ce parc naturel et paysager s’étend sur toute la colline au pied du château et se Au…

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