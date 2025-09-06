Jardin du livre Compiègne

Place Briet d'Aubigny Compiègne

L’ Amicale du Quartier des Jardins organise sa 157ème édition des Jardins du livre !

Pour l’occasion, 25 auteurs de BD, Manga et polars seront présents. Vous pourrez découvrir leurs œuvres qu’ils vous dédicaceront en cas d’achat.

Le même jour, sur la Place Briet (parking de la Sécurité Sociale) aura lieu une Brocante ainsi qu’une exposition Artisanale dans l’Espace Jean Legendre.

Restauration et buvette sur place.

Venez nombreux découvrir cette manifestation qui allie culture et artisanat. 0 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 49 62 50 76 amicale.jardins@gmail.com

