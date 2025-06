Fête de la Musique R&D au Musée Carnavalet Jardin du Musée Carnavalet PARIS 21 juin 2025

Pour la première fois, le label Recherche & Développement fête le jour le plus long et la nuit la plus courte dans les magnifiques jardins du Musée Carnavalet pour 11h de fiesta.

LINE-UP :

Miel de Montagne (DJ Set)

Domenique Dumont (Studio Works DJ Set)

Kids Return (DJ Set)

Giorgio Poi (Solo Live)

Nelick (DJ Set)

Paul Prier B2B Moodoïd

Civile (Live)

R&D

Bar & food sur place

ENTRÉE GRATUITE SUR PRESENTATION D’UN TICKET DICE

La capacité du lieu étant limitée, venez tôt !

Le samedi 21 juin 2025

de 16h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Jardin du Musée Carnavalet Entre la rue des Francs-Bourgeois et le 23 rue de Sévigné 75003 PARIS

Rendez-vous dans les jardins du Musée Carnavalet pour fêter le jour le plus long et la nuit la plus courte de l’année!