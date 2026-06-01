Jardin du Piémont fagnard, Jardin du Piémont fagnard, Jalhay

Jardin du Piémont fagnard 6 et 7 juin Jardin du Piémont fagnard Verviers

Entrée : 5€/pers. sans visite guidée et 10€/pers. avec visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Ce jardin d’esthète en mouvement (23 ares) allie esthétisme, symbolisme, fonctionnalité, durabilité et biodiversité. Il offre un équilibre dynamique permanent qui se transforme au fil des saisons, mêlant avec finesse les styles sauvage et ordonné pour créer des massifs harmonieux et contrastés peu exigeants en entretien.

L’entrée s’ouvre sur des massifs bordés de buis évoquant un demi-soleil, inspiré de la coquille Saint-Jacques. La visite se prolonge dans un grand espace déambulatoire dessinant une fleur sur tige feuillue, menant au fond du jardin organisé en cercle autour d’éléments (pièce d’eau, serre, sous-bois, potager…). Cet ensemble harmonieux dégage une atmosphère paisible et offre de larges vues sur des terrasses et talus végétalisés.

Orientées selon les quatre points cardinaux, de longues perspectives vers des éléments décoratifs (pierre, statue, cépée…) créent une profondeur et un rythme qui transforment la découverte de ce jardin d’éden en un éveil sensoriel.

Activité proposée lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’

Samedi 6 juin 10h > 18h & dimanche 7 juin – 13h > 19h

> Visite guidée (1 h 20) et échanges avec le propriétaire, architecte paysagiste diplômé ;

Horaires des départs : 10h30 | 12h | 13h30 | 15h0 | 16h30 | 18 h

Jardin du Piémont fagnard Route de Foyr 126 – 4845 Jalhay Jalhay 4845 Jalhay Verviers Liège

Ce jardin d’esthète en mouvement (23 ares) allie esthétisme, symbolisme, fonctionnalité, durabilité et biodiversité. Il offre un équilibre dynamique permanent qui se transforme au fil des saisons, et…

© Jardin du Piémont fagnard