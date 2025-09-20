Jardin du Prieuré Saint Pierre Journées Européennes du Patrimoine Réaumur

Jardin du Prieuré Saint Pierre Journées Européennes du Patrimoine Réaumur samedi 20 septembre 2025.

Jardin du Prieuré Saint Pierre Journées Européennes du Patrimoine

2 Rue du Prieuré Réaumur Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine au jardin du Prieuré Saint Pierre.

Visite libre du jardin. De 9h à 18h.

Ce jardin aurait été redessiné vers 1750 par les chanoines de Saint Augustin. Depuis il a gardé ses structures des terrasses successives, des alignements de Taxus Baccata taillés en topiaires (certains sujets doivent dépasser les 300 ans d’âge). Au centre des terrasses, un jardin monacal a été reconstitué dans l’ancien affiage. Au sud, une percée vers des prairies, des étangs et la campagne. A l’est, un bois descend vers la rivière (le Grand Lay). C’est une invitation à une promenade bucolique.

Brocante éphémère sur les 2 jours.

Samedi à 20h représentation théâtrale « Jean de La Fontaine versus Martin Luther King » par Eric Thomas avec Antoine Séguin.

Samedi et Dimanche à 15h représentation théâtrale « Je sens, donc je suis » de et par Marthe Jansen avec Antoine Séguin.

L’entrée est libre avec une participation « au chapeau ». .

2 Rue du Prieuré Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 30 70 94 leprieure.reaumur@orange.fr

English :

European Heritage Days at the Prieuré Saint Pierre garden.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes im Garten des Priorats Saint Pierre.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio nel giardino del Prieuré Saint Pierre.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el jardín del Prieuré Saint Pierre.

L’événement Jardin du Prieuré Saint Pierre Journées Européennes du Patrimoine Réaumur a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges