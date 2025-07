Concert-Promenade : « L’AMOUR SELON MOZART » Jardin du Ranelagh Paris

Concert-Promenade : « L’AMOUR SELON MOZART » Jardin du Ranelagh Paris dimanche 31 août 2025 .

« L’AMOUR SELON MOZART » :

récital des morceaux célébrissimes du répertoire opératique de Wolfgang Amadeus

Mozart avec Lucie Frontière (soprano) et François Joron (baryton). Accompagnés

au piano par Matilde Giroux.

Le dimanche 31 août 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Dans le cadre des « Kiosques

en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à

l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein

air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est

de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne

entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui

bénéficient gratuitement de cette prestation musicale

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-31T11:00:00+02:00

2025-08-31T11:00:00+02:00_2025-08-31T12:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T12:00:00+02:00

Date(s) : « L’AMOUR SELON MOZART » : récital des morceaux célébrissimes du répertoire opératique de Wolfgang Amadeus Mozart avec Lucie Frontière (soprano) et François Joron (baryton). Accompagnés au piano par Matilde Giroux.2025-08-31T11:00:00+02:00_2025-08-31T12:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1 Avenue Prudhon 75016 Paris

+33670660960 https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/