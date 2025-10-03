Jardin en fête Foyer de vie Horizons Arbois
Jardin en fête Foyer de vie Horizons Arbois mercredi 20 mai 2026.
Jardin en fête
Foyer de vie Horizons 8 Rue Chauvin Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Le Jardin en Fête est un événement ouvert à tous, petits et grands jardiniers. Il est entièrement organisé par les résidents et les équipes du foyer de vie Horizons. Il bénéficie du soutien de la ville d’Arbois.
Rendez-vous au foyer de vie Horizons rue Chauvin à Arbois pour échanger plantes, graines et conseils de jardinage…
Le foyer de vie Horizons organise sa 15e édition du Jardin en Fête .
Le printemps déjà bien engagé est l’occasion d’embellir à nouveau le jardin, de déplacer et d’amener de nouvelles graines ou plantes… Ça tombe bien, le troc annuel de plantes du Jardin en fête est là pour ça !
Vous pourrez y échanger vos plants, semis ou graines et échanger vos conseils de jardiniers en toute convivialité. Le principe est simple. Vous venez avec des plants, graines, arbustes… de chez vous et vous repartez avec de nouvelles plantes d’autres jardiniers ou issus du jardin du foyer de vie Horizons Juralliance d’Arbois.
Si vous n’avez pas de plants à échanger, vous pouvez venir découvrir les décorations faites par les résidents avec la terre comme principal matériau et, si vous le désirez, participer à la fabrication d’un muret en torchis. Au son de l’orgue de Barbarie, vous vous laisserez guider vers le marché artisanal où des artisans locaux vous attendent, … .
Foyer de vie Horizons 8 Rue Chauvin Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 31 80
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English : Jardin en fête
L’événement Jardin en fête Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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