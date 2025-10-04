Jardin en partage-Dernier nettoyage avant l’hiver au chemin du bois de Sarp Sarp

Rendez-vous le samedi 4 octobre dès 10h pour nous aider à faire un beau dernier nettoyage du jardin avant l’hiver et passer un bon moment ensemble. La grainothèque à prix libre ou troc sera présente. Inscription nécessaire pour participer au jardin !

Inscription nécessaire pour participer au jardin ! https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/jardin-en-partage-04-10-2025

au chemin du bois de Sarp SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 40 46 35 serpettesetchaudrons@gmail.com

English :

Join us on Saturday October 4 at 10 a.m. to help us do a final clean-up of the garden before winter, and spend some quality time together. The free or barter grain library will be present. Registration required to participate in the garden!

Registration required to take part in the garden! tO REGISTER, VISIT: https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/jardin-en-partage-04-10-2025

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 4. Oktober ab 10 Uhr, um uns dabei zu helfen, den Garten vor dem Winter noch einmal richtig schön sauber zu machen und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Die Grainothek mit freiem Preis oder Tauschhandel wird anwesend sein. Anmeldung erforderlich, um am Garten teilzunehmen!

Anmeldung erforderlich, um am Garten teilzunehmen! https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/jardin-en-partage-04-10-2025

Italiano :

Sabato 4 ottobre, alle ore 10.00, aiutateci a dare un’ultima ripulita al giardino prima dell’inverno e a divertirvi insieme. La biblioteca dei cereali, gratuita o di baratto, sarà presente. Per partecipare all’orto è necessaria l’iscrizione!

Per partecipare all’orto è necessaria la registrazione! pER ISCRIVERSI, VISITARE IL SITO: https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/jardin-en-partage-04-10-2025

Espanol :

Únete a nosotros el sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana para ayudarnos a hacer una última limpieza del jardín antes del invierno y pasar un buen rato juntos. La cerealoteca gratuita o de trueque estará allí. ¡Es necesario inscribirse para participar en el huerto!

¡Es necesario inscribirse para participar en el huerto! pARA INSCRIBIRSE, VISITE: https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/jardin-en-partage-04-10-2025

