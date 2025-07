Jardin en scène concert Latin Drive Jardin des plantes Coutances

Jardin en scène concert Latin Drive Jardin des plantes Coutances mercredi 16 juillet 2025.

Jardin en scène concert Latin Drive

Jardin des plantes 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Jardin en Scène, un été musical à retrouver tous les mercredis.

Les événements s’enchaînent à Coutances après un printemps marqué par le festival Jazz sous les pommiers, la fête musicale promet de se prolonger en été avec Jardin en Scène !

Pour sa nouvelle édition 2025, les mercredis de juillet et août seront une opportunité de mettre en lumière de jeunes artistes locaux émergents… 2025 se prépare pour un été rythmé.

Jardin en Scène, un été musical à retrouver tous les mercredis.

Les événements s’enchaînent à Coutances après un printemps marqué par le festival Jazz sous les pommiers, la fête musicale promet de se prolonger en été avec Jardin en Scène !

Pour sa nouvelle édition 2025, les mercredis de juillet et août seront une opportunité de mettre en lumière de jeunes artistes locaux émergents… 2025 se prépare pour un été rythmé. .

Jardin des plantes 2 Rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie

English : Jardin en scène concert Latin Drive

Jardin en Scène, a musical summer every Wednesday.

One event follows another in Coutances: after a spring marked by the Jazz sous les pommiers festival, the musical festivities are set to continue this summer with Jardin en Scène!

For its new 2025 edition, Wednesdays in July and August will be an opportunity to put the spotlight on young, emerging local artists… 2025 is gearing up for a fast-paced summer.

German :

Jardin en Scène, ein musikalischer Sommer, der jeden Mittwoch zu finden ist.

In Coutances reiht sich ein Ereignis an das andere: Nach einem Frühling, der vom Festival Jazz sous les pommiers geprägt war, verspricht das musikalische Fest im Sommer mit Jardin en Scène weiterzugehen!

Bei seiner neuen Ausgabe 2025 werden die Mittwoche im Juli und August eine Gelegenheit bieten, aufstrebende lokale Künstler ins Rampenlicht zu stellen… 2025 bereitet sich auf einen rhythmischen Sommer vor.

Italiano :

Jardin en Scène, un’estate musicale ogni mercoledì.

Un evento dopo l’altro a Coutances: dopo una primavera segnata dal festival Jazz sous les pommiers, le feste musicali proseguono quest’estate con Jardin en Scène!

Per la nuova edizione 2025, i mercoledì di luglio e agosto saranno l’occasione per puntare i riflettori su giovani artisti locali emergenti… 2025 si prepara a un’estate ricca di eventi.

Espanol :

Jardin en Scène, un verano musical todos los miércoles.

En Coutances se suceden los acontecimientos: tras una primavera marcada por el festival Jazz sous les pommiers, las fiestas musicales continúan este verano con Jardin en Scène

En la nueva edición 2025, los miércoles de julio y agosto serán la ocasión de dar protagonismo a las jóvenes promesas de la escena local… 2025 se prepara para un verano lleno de acción.

L’événement Jardin en scène concert Latin Drive Coutances a été mis à jour le 2025-07-05 par Coutances Tourisme