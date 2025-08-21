Jardin en sonnet au Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre

Athis de l’Orne 6 Chemin du Lavoir Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-08-21 14:30:00

fin : 2025-08-21 17:00:00

2025-08-21

L’événement : comme chaque année, au mois d’Août, Dominique et Benoît Delomez reçoivent les Ecrivains en Suisse Normande dans leur jardin Intérieur à Ciel Ouvert .

Un après-midi poétique, poésies déclamées en places variées dans le jardin, accompagnées de musique, en alternance. “Jardin en Sonnet” réveille une coutume poétique du seizième siècle et siècles suivants en France. Dans les jardins de particuliers, des sonnets étaient déclamés.

Entre Sonnets d’hier et d’aujourd’hui, avec 6 écrivain·e·s : Catherine Baudry, Christian Jenvrin, Maryvonne Leneveu, Renée Lesieur, Anne Moreau, Maryse Vallin et 2 musiciens.

La musique ouvre “jardin en Sonnet” pour une déambulation au cœur du jardin et le clôturera autour de la présentation du nouveau livre collectif 5 “ESCAPADES 1 Une bouteille à la mer” et d’un petit goûter offert ! .

Athis de l’Orne 6 Chemin du Lavoir Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38 contact@delomez.net

