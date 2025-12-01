Jardin Enchanté 2025

Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La période des fêtes de fin d’année approche. Une nouvelle fois, la Municipalité, les équipes techniques communales et plusieurs associations Bréalaises vous donnent rendez-vous à l’occasion du Jardin Enchanté, samedi 20 décembre.

Le programme de cette soirée festive et familiale

17h15 animation musicale par la Parebatte au cinéma La Bobine

17h30 projection du conte La Petite Fanfare de Noël pour les enfants à partir de 3 ans. Cette séance offerte par le cinéma La Bobine et la Commune sera suivie de la remise des prix du concours de dessin sur le thème de Noël 18h15 : défilé en présence du Père Noël et en compagnie d’Anges, des géants du COMAB et des musiciens de la Parebatte

19h parade des tracteurs illuminés

19h45 : Feu d’artifice au Pavail

Vente de galettes-saucisses, crêpes, chocolat chaud et vin chaud sur place.

Lors de la projection du film de Noël à 17h30, pour laisser plus de place aux enfants, les adultes accompagnant des enfants de plus de 6 ans sont invités le temps de la séance à profiter de l’ambiance chaleureuse sur le parking pour boire une boisson chaude. Les enfants de moins de trois ans devront être accompagnés d’un adulte.

Cet événement gratuit est organisé en partenariat avec le cinéma La Bobine, l’ABERS, le COMAB, la Parebatte. .

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 41 58

English :

L’événement Jardin Enchanté 2025 Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Brocéliande