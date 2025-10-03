Jardin Éphémère 22ème Édition Nancy

Jardin Éphémère 22ème Édition Nancy vendredi 3 octobre 2025.

Jardin Éphémère 22ème Édition

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-03

Fin : 2025-11-02

2025-10-03

« De graines d’Art déco », le 22 jardin éphémère, évoque l’influence de ce mouvement majeur, sa grande source d’inspiration pour les jardiniers de la Ville de Nancy. En 1925, l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris fut la vitrine mondiale d’une nouvelle tendance esthétique et artistique qui s’imposa dans les années 20 et 30 l’Art déco.

Dans le jardin, des graines d imaginaire ont germé et donné naissance à des pavillons, des massifs à la symétrie voulue, des bassins et jeux d’eau, des expositions photographiques, des sons pour aider à contempler. Profitez également de l’ouverture des balcons de l’hôtel de ville pour découvrir le jardin autrement et sa forme inspirée du logo Métro Folies les dimanches 5, 12, 19, 26 octobre de 14 h à 18 h et le dimanche 2 novembre de 14 h à 16 h.Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 59 04

English :

« De graines d’Art déco », the 22 ephemeral garden, evokes the influence of this major movement, its great source of inspiration for the gardeners of the City of Nancy. In 1925, the Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes in Paris was the global showcase for a new aesthetic and artistic trend that took hold in the 20s and 30s: Art Deco.

In the garden, seeds of imagination have germinated and given birth to pavilions, symmetrical flowerbeds, ponds and water features, photographic exhibits and sounds to aid contemplation. You can also take advantage of the opening of the Town Hall balconies to discover the garden in a different way, with its shape inspired by the Métro Folies logo: Sundays, October 5, 12, 19 and 26, 2 pm to 6 pm, and Sunday, November 2, 2 pm to 4 pm.

German :

« De graines d’Art déco », der 22 temporäre Garten, erinnert an den Einfluss dieser bedeutenden Bewegung und ihre große Inspirationsquelle für die Gärtner der Stadt Nancy. 1925 war die Internationale Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Künste in Paris das weltweite Schaufenster einer neuen ästhetischen und künstlerischen Tendenz, die sich in den 20er und 30er Jahren durchsetzte: Art déco.

Im Garten sind die Samen der Phantasie aufgegangen und haben Pavillons, Beete mit gewollter Symmetrie, Teiche und Wasserspiele, Fotoausstellungen und Klänge hervorgebracht, die beim Betrachten helfen sollen. Nutzen Sie auch die Öffnung der Balkone des Rathauses, um den Garten auf andere Weise zu entdecken und seine vom Logo Métro Folies inspirierte Form zu entdecken: an den Sonntagen 5., 12., 19. und 26. Oktober von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 2. November von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Italiano :

« De graines d’Art déco », il giardino effimero 22, evoca l’influenza di questo grande movimento, sua grande fonte di ispirazione per i giardinieri della città di Nancy. Nel 1925, l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Parigi fu la vetrina mondiale di una nuova tendenza estetica e artistica che prese piede negli anni ’20 e ’30: l’Art déco.

Nel giardino, i semi dell’immaginazione sono germogliati e hanno dato vita a padiglioni, aiuole simmetriche, stagni e giochi d’acqua, mostre fotografiche e suoni che aiutano a contemplare. È inoltre possibile approfittare dell’apertura dei balconi del Municipio per scoprire il giardino in modo diverso, con la sua forma ispirata al logo del Métro Folies: le domeniche 5, 12, 19 e 26 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 2 novembre dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

« De graines d’Art déco », el jardín efímero 22, evoca la influencia de este gran movimiento, su gran fuente de inspiración para los jardineros de la ciudad de Nancy. En 1925, la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de París fue el escaparate mundial de una nueva corriente estética y artística que se impuso en los años 20 y 30: el Art Déco.

En el jardín, las semillas de la imaginación han germinado y dado a luz pabellones, parterres simétricos, estanques y juegos de agua, exposiciones fotográficas y sonidos que le ayudarán a contemplar. También puede aprovechar la apertura de los balcones del Ayuntamiento para descubrir el jardín de una forma diferente, con su forma inspirada en el logotipo de Métro Folies: los domingos 5, 12, 19 y 26 de octubre de 14:00 a 18:00 horas y el domingo 2 de noviembre de 14:00 a 16:00 horas.

