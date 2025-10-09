Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte L’Art Déco: Histoire(s) du Verre Nancy

De tous temps, les âges d’or de l’art verrier ont suscité la fascination et la curiosité de générations de créateurs. De nos jours, certains artistes ne se lassent pas de revisiter les modèles du passé dont les créations de l’entredeux- guerres. Tout en leur insufflant innovation et originalité, ces verriers empruntent à leurs aînés leurs techniques et leurs caractéristiques stylistiques.

Avec Anne Pluymaekers, historienne de l’art et responsable du pôle culture du Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (Cerfav).Tout public

English :

The golden ages of glass art have always aroused the fascination and curiosity of generations of designers. Today, certain artists never tire of revisiting models from the past, including creations from the interwar period. While infusing them with innovation and originality, these glassmakers borrow their techniques and stylistic characteristics from their elders.

With Anne Pluymaekers, art historian and head of culture at the Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (Cerfav).

German :

Die goldenen Zeiten der Glaskunst haben schon immer die Faszination und Neugierde von Generationen von Designern geweckt. Heutzutage werden einige Künstler nicht müde, die Modelle der Vergangenheit neu zu beleben, darunter auch die Kreationen aus der Zwischenkriegszeit. Diese Glaskünstler verleihen ihren Werken Innovation und Originalität, übernehmen aber auch die Techniken und stilistischen Merkmale ihrer Vorfahren.

Mit Anne Pluymaekers, Kunsthistorikerin und Leiterin des Kulturbereichs des Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (Cerfav).

Italiano :

Da sempre, le epoche d’oro dell’arte vetraria hanno suscitato il fascino e la curiosità di generazioni di designer. Oggi, alcuni artisti non si stancano di rivisitare i modelli del passato, comprese le creazioni del periodo tra le due guerre. Pur infondendo innovazione e originalità, questi vetrai prendono in prestito le tecniche e le caratteristiche stilistiche dai loro predecessori.

Con Anne Pluymaekers, storica dell’arte e responsabile della cultura del Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (Cerfav).

Espanol :

Desde tiempos inmemoriales, las épocas doradas del arte en vidrio han despertado la fascinación y la curiosidad de generaciones de diseñadores. Hoy en día, algunos artistas no se cansan de revisar modelos del pasado, incluidas las creaciones del periodo de entreguerras. Al tiempo que les infunden innovación y originalidad, estos vidrieros toman prestadas sus técnicas y características estilísticas de sus mayores.

Con Anne Pluymaekers, historiadora del arte y responsable de cultura del Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (Cerfav).

