Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Le béton, un matériau au service de l’Art déco Nancy

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mardi 2025-10-08 12:00:00

Les casse-croûte conférences sont des rencontres proposées sur la place pendant la pause déjeuner, ou en après-midi les samedis et dimanches.

Le début du 20e siècle a vu l’arrivée du béton, matériau facile à mettre en œuvre et qui permet de réaliser des formes plus ou moins compliquées dans un délai très court. Utilisé avec des armatures métalliques (le béton armé) il se révèle également être un matériau de choix pour reprendre les efforts dans les structures des bâtiments. Les architectes de l’Art Déco ont saisi cette nouvelle opportunité dans leurs réalisations.

Avec Jean-Michel Mechling, Professeur, Département Génie Civil de l’IUT de Nancy-Brabois, Responsable de l’Équipe Matériaux pour le Génie Civil de l’Institut Jean Lamour (CNRSUniversité de Lorraine) et Charlotte Mercier, Maître de Conférences, Département Génie Civil de l’IUT de Nancy-Brabois, Équipe Matériaux pour le Génie Civil de l’Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine).Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The casse-croûte conferences are meetings held in the square during the lunch break, or in the afternoon on Saturdays and Sundays.

The beginning of the 20th century saw the arrival of concrete, a material that’s easy to work with and allows you to create more or less complicated shapes in a very short space of time. Used in conjunction with metal reinforcement (reinforced concrete), it also proved to be a material of choice for absorbing stress in building structures. Art Deco architects seized this new opportunity in their designs.

With Jean-Michel Mechling, Professor, Civil Engineering Department, IUT Nancy-Brabois, Head of the Materials for Civil Engineering Team, Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine) and Charlotte Mercier, Senior Lecturer, Civil Engineering Department, IUT Nancy-Brabois, Materials for Civil Engineering Team, Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine).

German :

Bei den casse-croûte -Vorträgen handelt es sich um Treffen, die während der Mittagspause auf dem Platz angeboten werden, oder am Nachmittag an Samstagen und Sonntagen.

Jahrhunderts kam der Beton auf, ein Material, das leicht zu verarbeiten ist und mit dem sich mehr oder weniger komplizierte Formen in kurzer Zeit herstellen lassen. In Verbindung mit Metallbewehrungen (Stahlbeton) erwies er sich auch als bevorzugtes Material zur Aufnahme von Kräften in Gebäudestrukturen. Die Architekten des Art déco nutzten diese neue Möglichkeit in ihren Bauwerken.

Mit Jean-Michel Mechling, Professor, Département Génie Civil de l’IUT de Nancy-Brabois, Responsable de l’Équipe Matériaux pour le Génie Civil de l’Institut Jean Lamour (CNRSUniversité de Lorraine) und Charlotte Mercier, Maître de Conférences, Département Génie Civil de l’IUT de Nancy-Brabois, Équipe Matériaux pour le Génie Civil de l’Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine).

Italiano :

Le lezioni a merenda sono incontri che si tengono in piazza durante la pausa pranzo o nel pomeriggio di sabato e domenica.

All’inizio del XX secolo è arrivato il calcestruzzo, un materiale facile da lavorare e con cui si possono creare forme più o meno complicate in poco tempo. Utilizzato con un’armatura metallica (cemento armato), si rivelò anche il materiale preferito per assorbire le sollecitazioni nelle strutture edilizie. Gli architetti dell’Art Déco colsero questa nuova opportunità nei loro progetti.

Con Jean-Michel Mechling, Professore, Dipartimento di Ingegneria Civile, IUT Nancy-Brabois, Responsabile del Team Materiali per l’Ingegneria Civile, Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine) e Charlotte Mercier, Docente Senior, Dipartimento di Ingegneria Civile, IUT Nancy-Brabois, Team Materiali per l’Ingegneria Civile, Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine).

Espanol :

Las conferencias de la merienda son reuniones que se celebran en la plaza durante la pausa del almuerzo, o por la tarde los sábados y domingos.

A principios del siglo XX llegó el hormigón, un material fácil de trabajar con el que se pueden crear formas más o menos complicadas en muy poco tiempo. Utilizado con armadura metálica (hormigón armado), también resultó ser un material de elección para absorber las tensiones en las estructuras de los edificios. Los arquitectos del Art Déco aprovecharon esta nueva oportunidad en sus diseños.

Con Jean-Michel Mechling, Profesor del Departamento de Ingeniería Civil, IUT Nancy-Brabois, Jefe del Equipo de Materiales para la Ingeniería Civil, Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine) y Charlotte Mercier, Profesora titular del Departamento de Ingeniería Civil, IUT Nancy-Brabois, Equipo de Materiales para la Ingeniería Civil, Institut Jean Lamour (CNRS-Université de Lorraine).

