Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Le chêne et le temps Nancy

Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Le chêne et le temps Nancy samedi 18 octobre 2025.

Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Le chêne et le temps

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Avec comme invite la nouvelle d’Ursula Le Guin Le Chêne et la mort ( Direction of the road ), comment aborder le temps de la recolonisation post-glaciaire du chêne, la temporalité de la sylviculture de cet arbre et les conséquences du changement climatique ? Une conférence pour évoquer aussi la diversité des chênes dans le monde.

Avec Myriam Legay, Enseignante-chercheure à AgroParisTech et Directrice du campus de Nancy, Erwin Dreyer Directeur de Recherche retraité à l’INRAE Grand Est centre de Nancy et Yannick Andres, Chef du service Arbres de la Ville de Nancy.Tout public

0 .

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

With Ursula Le Guin’s short story The Oak and Death ( Direction of the Road ) as a prompt, how do we approach the post-glacial recolonization of the oak, the temporality of oak forestry and the consequences of climate change? A conference that also evokes the diversity of oaks around the world.

With Myriam Legay, Professor and researcher at AgroParisTech and Director of the Nancy campus, Erwin Dreyer, retired Research Director at INRAE Grand Est center de Nancy and Yannick Andres, Head of the City of Nancy Tree Department.

German :

Mit Ursula Le Guins Kurzgeschichte Die Eiche und der Tod ( Direction of the road ) als Einladung: Wie kann man sich mit der Zeit der nacheiszeitlichen Wiederbesiedlung durch die Eiche, der Zeitlichkeit der Forstwirtschaft für diesen Baum und den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen? Ein Vortrag, um auch die Vielfalt der Eichen in der Welt zu thematisieren.

Mit Myriam Legay, Lehrerin und Forscherin an der AgroParisTech und Leiterin des Campus Nancy, Erwin Dreyer, Forschungsdirektor im Ruhestand am INRAE Grand Est Zentrum Nancy und Yannick Andres, Leiter der Abteilung Bäume der Stadt Nancy.

Italiano :

Prendendo spunto dal racconto di Ursula Le Guin La quercia e la morte ( Direction of the Road ), come possiamo guardare alla ricolonizzazione post-glaciale della quercia, alla temporalità della silvicoltura della quercia e alle conseguenze del cambiamento climatico? La conferenza esaminerà anche la diversità delle querce nel mondo.

Con Myriam Legay, docente e ricercatrice presso AgroParisTech e direttrice del campus di Nancy, Erwin Dreyer, direttore di ricerca in pensione presso l’INRAE Grand Est, centro di Nancy, e Yannick Andres, responsabile del dipartimento alberi della città di Nancy.

Espanol :

A partir del cuento de Ursula Le Guin El roble y la muerte ( La dirección del camino ), ¿cómo podemos analizar la recolonización postglacial del roble, la temporalidad de la silvicultura del roble y las consecuencias del cambio climático? Esta conferencia también examinará la diversidad de los robles en todo el mundo.

Con Myriam Legay, profesora e investigadora en AgroParisTech y directora del campus de Nancy, Erwin Dreyer, director jubilado de investigación en el INRAE Grand Est, centro de Nancy, y Yannick Andres, jefe del departamento de arbolado de la ciudad de Nancy.

L’événement Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Le chêne et le temps Nancy a été mis à jour le 2025-10-05 par DESTINATION NANCY