Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte L’œuvre de Le Bourgeois Rendez-vous au pied de la statue de Stanislas Nancy samedi 25 octobre 2025.

Rendez-vous au pied de la statue de Stanislas Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 15:00:00

2025-10-25

Pierre Le Bourgeois est l’auteur de nombreux projets architecturaux et urbains. Les réalisations nancéiennes concernent des locaux commerciaux ou industriels et illustrent parfaitement les évolutions architecturales des années 1920 à 1930. Dans le même temps, les réalisations dans le Pays-haut pour la reconstruction comptent parmi les premières expérimentations françaises en matière d’urbanisme.

Avec Jean-Marie Simon, en partenariat avec le cercle Garen.Tout public

Rendez-vous au pied de la statue de Stanislas Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Pierre Le Bourgeois is the author of numerous architectural and urban projects. His projects in Nancy involve commercial and industrial premises, and perfectly illustrate the architectural developments of the 1920s and 1930s. At the same time, Le Bourgeois?s reconstruction projects in the Pays-haut region were among the first French experiments in urban planning.

With Jean-Marie Simon, in partnership with the Cercle Garen.

German :

Pierre Le Bourgeois ist der Autor zahlreicher architektonischer und städtebaulicher Projekte. Die Projekte in Nancy betrafen Geschäfts- und Industriegebäude und sind ein gutes Beispiel für die architektonischen Entwicklungen der 1920er und 1930er Jahre. Gleichzeitig zählen die Wiederaufbauprojekte im Pays-haut zu den ersten französischen Experimenten im Bereich des Städtebaus.

Mit Jean-Marie Simon, in Zusammenarbeit mit dem Garen-Kreis.

Italiano :

Pierre Le Bourgeois è autore di numerosi progetti architettonici e urbanistici. I suoi progetti a Nancy riguardavano locali commerciali e industriali e sono una perfetta illustrazione degli sviluppi architettonici degli anni Venti e Trenta. Allo stesso tempo, i progetti di ricostruzione nella regione del Pays-haut furono tra i primi esperimenti francesi di pianificazione urbana.

Con Jean-Marie Simon, in collaborazione con il Cercle Garen.

Espanol :

Pierre Le Bourgeois es autor de numerosos proyectos arquitectónicos y urbanos. Sus proyectos en Nancy, relativos a locales comerciales e industriales, ilustran perfectamente la evolución arquitectónica de los años veinte y treinta. Al mismo tiempo, los proyectos de reconstrucción de la región de Pays-haut figuran entre los primeros experimentos franceses de urbanismo.

Con Jean-Marie Simon, en colaboración con el cercle Garen.

