Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Un hôtel de ville Art déco Nancy

Place Stanislas Nancy

L’hôtel de ville de Nancy, sur les plans d’Emmanuel Héré, constitue l’édifice majeur de la place Stanislas réalisée au XVIIIe siècle.

Pour tout nancéien il semble, en première approche, un des éléments essentiels et immuables du patrimoine de la Ville. Et pourtant les deux tiers de l’ensemble municipal datent du 20e siècle.

Avec Philippe Wernert, en partenariat avec le cercle Garen.Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Nancy’s town hall, designed by Emmanuel Héré, is the most important building in the 18th-century Place Stanislas.

At first glance, it would appear to be one of Nancy’s most important and unchanging buildings. Yet two-thirds of the municipal complex date from the 20th century.

With Philippe Wernert, in partnership with cercle Garen.

German :

Das Rathaus von Nancy nach den Plänen von Emmanuel Héré ist das wichtigste Gebäude auf dem im 18. Jahrhundert angelegten Stanislas-Platz.

Für jeden Einwohner von Nancy scheint es auf den ersten Blick eines der wesentlichen und unveränderlichen Elemente des städtischen Kulturerbes zu sein. Und doch stammen zwei Drittel des städtischen Ensembles aus dem 20.

Mit Philippe Wernert, in Zusammenarbeit mit dem Garen-Kreis.

Italiano :

Il municipio di Nancy, progettato da Emmanuel Héré, è l’edificio più importante di Place Stanislas, costruito nel XVIII secolo.

A prima vista, sembra essere uno degli elementi essenziali e immutabili del patrimonio di Nancy. Eppure, due terzi del complesso municipale risalgono al XX secolo.

Con Philippe Wernert, in collaborazione con il Cercle Garen.

Espanol :

El ayuntamiento de Nancy, obra de Emmanuel Héré, es el edificio más importante de la plaza Stanislas, construida en el siglo XVIII.

A primera vista, parece uno de los elementos esenciales e inmutables del patrimonio de Nancy. Sin embargo, dos tercios del complejo municipal datan del siglo XX.

Con Philippe Wernert, en colaboración con el Cercle Garen.

