Jardin Éphémère Conférence Casse-croûte Visite botanique Nancy

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Partez à la découverte des plantes du jardin éphémère. Leur caractéristique, leur histoire, leur lien avec la thématique Art déco.

Avec des jardiniers de la Ville de Nancy.Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Discover the plants in the ephemeral garden. Learn about their characteristics, their history and how they relate to the Art Deco theme.

With gardeners from the City of Nancy.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die Pflanzen des temporären Gartens kennen. Ihre Eigenschaften, ihre Geschichte und ihre Verbindung zum Thema Art déco.

Mit Gärtnern der Stadt Nancy.

Italiano :

Scoprite le piante del giardino effimero. Scoprite le loro caratteristiche, la loro storia e il loro legame con il tema dell’Art Déco.

Con i giardinieri della Città di Nancy.

Espanol :

Descubra las plantas del jardín efímero. Descubra sus características, su historia y su relación con el tema Art Déco.

Con los jardineros de la ciudad de Nancy.

