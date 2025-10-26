Jardin Éphémère Défilé des années folles Nancy

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 16:00:00

Des créatrices de mode réinterpréteront à leur manière les années folles. Cette époque, loin du cliché des robes charleston, a généré un bouillonnement créatif extraordinaire et a permis de libérer le corps de la femme. Avec l’association les Féesminines.Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Fashion designers reinterpret the Roaring Twenties in their own way. This era, far from the cliché of charleston dresses, generated an extraordinary creative ferment and liberated the female body. With the Féesminines association.

German :

Modedesignerinnen werden die Roaring Twenties auf ihre Weise neu interpretieren. Diese Epoche, die weit entfernt vom Klischee der Charleston-Kleider war, brachte einen außergewöhnlichen kreativen Aufruhr hervor und ermöglichte die Befreiung des weiblichen Körpers. Mit dem Verein Les Féesminines.

Italiano :

Gli stilisti reinterpretano a modo loro i ruggenti anni Venti. Quest’epoca, lontana dal cliché degli abiti charleston, generò una straordinaria esplosione di creatività e liberò il corpo femminile. Con l’associazione Féesminines.

Espanol :

Los diseñadores de moda reinterpretarán a su manera los locos años veinte. Esta época, lejos del tópico de los vestidos charlestón, generó un extraordinario estallido de creatividad y liberó el cuerpo femenino. Con la asociación Féesminines.

