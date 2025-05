Jardin Ephémère des Artistes – Office de Tourisme Coeur de Lorraine Saint-Mihiel, 7 juin 2025 13:30, Saint-Mihiel.

Meuse

Office de Tourisme Coeur de Lorraine 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-07 13:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-06-07

Amateurs d’art et amoureux de la nature, l’office de tourisme Cœur de Lorraine, la ville de Saint-Mihiel, et les artistes partenaires, vous invitent à venir découvrir la 2ème édition du jardin éphémère du 7 juin au 28 septembre 2025.

Venez flâner au fil des œuvres, des matières et des essences colorées tout en explorant un lieu atypique et empreint d’histoire, niché entre de hauts murs en pierre à l’arrière de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel.

10 artistes 10 œuvres à découvrir

– Atelier Terre de Rêves Valérie Herbeth

– Atelier VBK Véronique Kourgoussof

– Atelier du Louvent Pascale Bourlet

– Mosa & Prosa Paul Van der Waal

– Léa Gulickers

– Catherine Sidrot

– Nicolas Chenard

– Svitlana Fristot

– Collectif Terres en Feux

– Milutin Mratinkovic

Un projet en partenariat avec la Ville de Saint-Mihiel.Tout public

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

English :

Art lovers and nature enthusiasts alike, the C?ur de Lorraine tourist office, the town of Saint-Mihiel and partner artists invite you to come and discover the 2nd edition of the ephemeral garden from June 7 to September 28, 2025.

Come and stroll through the works, materials and colorful essences as you explore an atypical site steeped in history, nestled between high stone walls at the rear of the former Benedictine abbey of Saint-Michel.

10 artists 10 works to discover:

– Atelier Terre de Rêves ? Valérie Herbeth

– Atelier VBK ? Véronique Kourgoussof

– Atelier du Louvent ? Pascale Bourlet

– Mosa & Prosa ? Paul Van der Waal

– Léa Gulickers

– Catherine Sidrot

– Nicolas Chenard

– Svitlana Fristot

– Collectif Terres en Feux

– Milutin Mratinkovic

A project in partnership with the City of Saint-Mihiel.

German :

Kunstliebhaber und Naturfreunde, das Fremdenverkehrsamt C?ur de Lorraine, die Stadt Saint-Mihiel und die Künstlerpartner laden Sie ein, vom 7. Juni bis zum 28. September 2025 die zweite Ausgabe des vergänglichen Gartens zu entdecken.

Schlendern Sie durch die Kunstwerke, die Materialien und die farbigen Essenzen und erkunden Sie dabei einen atypischen und geschichtsträchtigen Ort, der zwischen hohen Steinmauern auf der Rückseite der ehemaligen Benediktinerabtei Saint-Michel liegt.

10 Künstler 10 Werke zu entdecken

– Atelier Terre de Rêves ? Valérie Herbeth

– Atelier VBK ? Véronique Kourgoussof

– Atelier du Louvent ? Pascale Bourlet

– Mosa & Prosa ? Paul Van der Waal

– Léa Gulickers

– Catherine Sidrot

– Nicolas Chenard

– Svitlana Fristot

– Kollektiv Terres en Feux

– Milutin Mratinkovic

Ein Projekt in Partnerschaft mit der Stadt Saint-Mihiel.

Italiano :

Per gli amanti dell’arte e della natura, l’ufficio turistico della Côte de Lorraine, la città di Saint-Mihiel e gli artisti partner vi invitano a scoprire la seconda edizione del giardino effimero dal 7 giugno al 28 settembre 2025.

Venite a passeggiare tra le opere, i materiali e le essenze colorate, esplorando un sito insolito e ricco di storia, incastonato tra alti muri di pietra sul retro dell’antica abbazia benedettina di Saint-Michel.

10 artisti 10 opere da scoprire:

– Atelier Terre de Rêves? Valérie Herbeth

– Atelier VBK ? Véronique Kourgoussof

– Atelier du Louvent ? Pascale Bourlet

– Mosa & Prosa ? Paul Van der Waal

– Léa Gulickers

– Catherine Sidrot

– Nicolas Chenard

– Svitlana Fristot

– Collettivo Terres en Feux

– Milutin Mratinkovic

Un progetto in collaborazione con la città di Saint-Mihiel.

Espanol :

Amantes del arte y apasionados de la naturaleza, la Oficina de Turismo de la Ciudad de Lorena, la ciudad de Saint-Mihiel y sus artistas asociados le invitan a descubrir la 2ª edición del jardín efímero del 7 de junio al 28 de septiembre de 2025.

Pasee entre las obras, los materiales y las esencias de colores, mientras explora un lugar insólito cargado de historia, enclavado entre altos muros de piedra en la parte trasera de la antigua abadía benedictina de Saint-Michel.

10 artistas 10 obras por descubrir:

– Atelier Terre de Rêves ? Valérie Herbeth

– Taller VBK ? Véronique Kourgoussof

– Atelier du Louvent ? Pascale Bourlet

– Mosa & Prosa ? Paul Van der Waal

– Léa Gulickers

– Catherine Sidrot

– Nicolas Chenard

– Svitlana Fristot

– Colectivo Terres en Feux

– Milutin Mratinkovic

Un proyecto en colaboración con la ciudad de Saint-Mihiel.

L’événement Jardin Ephémère des Artistes Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-05-13 par OT COEUR DE LORRAINE