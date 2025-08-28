Jardin éphémère Mulhouse

500m² de la Place de la Réunion se transforment en un superbe jardin, où il fait bon flâner de jour comme de nuit.

Découvrez un beau jardin sur la place de la Réunion au pied du Temple Saint-Etienne ! Vous pouvez vous y promener et vous y installer en profitant de ses bulles en bois qui invitent au repos à la contemplation. Il est également illuminé tous les soirs de 19h à 22h. 0 .

500m² of the Place de la Réunion is transformed into a superb garden, where it is good to stroll by day and by night.

500m² des Place de la Réunion verwandeln sich in einen wunderschönen Garten, in dem es sich Tag und Nacht gut flanieren lässt.

500 m² di Place de la Réunion sono stati trasformati in uno splendido giardino, perfetto per passeggiare giorno e notte.

500 m² de la plaza de la Reunión se transforman en un magnífico jardín, perfecto para pasear de día y de noche.

