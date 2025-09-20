Jardin éphémère Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel Saint-Mihiel

Jardin éphémère 20 et 21 septembre Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel Meuse

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Office de tourisme accueille la 2ᵉ édition du Jardin éphémère, mêlant création paysagère et exposition artistique. Découvrez également la galerie de mosaïques signée Paul Van Der Waal.

Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel 1 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est L’Office de tourisme est le point central du complexe culturel qui abrite le musée d’art sacré, la bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel et l’exposition du Saillant de Saint-Mihiel dans le cadre prestigieux de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel.

© OT Cœur de Lorraine