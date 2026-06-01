Jardin Familiaux, Jardins familiaux des Petits-Bois, Versailles

Jardin Familiaux 6 et 7 juin Jardins familiaux des Petits-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

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Visite riche en culture

Jardins familiaux des Petits-Bois 1 rue des Petits-Bois, 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France https://lesjardinsfamiliauxdeversailles.fr Les jardins familiaux des Petits-Bois, 80 parcelles de 100 à 150 m² chacune, s’étendent sur 1 hectare de terrain, en plein cœur du quartier Jussieu-Petits-Bois-Picardie à Versailles. Ils se situent en contrebas de la forêt de Fausses-Reposes et jouxtent la cité jardin des Petits Bois. Ils sont gérés par l’Association des Jardins familiaux de Versailles et des communes environnantes, propriétaire du terrain depuis 1914. Train ligne L (Paris Saint Lazare – Versailles Rive Droite), arrêt Montreuil. Accès à la rue Saint-Nicolas, en remontant la rue de la Bonne Aventure, l’entrée des Jardins et l’accueil du public se situent en face de l’église Sainte Bernadette. ou Bus ligne C (Versailles Gare Rive Gauche – Petits-Bois), arrêt Gare de Montreuil.

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