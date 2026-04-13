Jardin historique du domaine Bertiz, Jardín Histórico del Señorío de Bertiz, Bertizarana

Jardin historique du domaine Bertiz 5 – 7 juin Jardín Histórico del Señorío de Bertiz Baztan-Bidasoa

5 juin : Entrée gratuite / 6 et 7 juin : Tarifs publiés sur le site web

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

5 juin : Activités liées à la Journée mondiale de l’environnement

Parcours sensoriel

Jardín Histórico del Señorío de Bertiz 31720 Oieregi, Navarra Bertizarana 31720 Baztan-Bidasoa Navarra +34948592421 https://www.parquedebertiz.es/

5 juin : Activités liées à la Journée mondiale de l’environnement

© Parque Natural Señorío de Bertiz