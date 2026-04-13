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Jardin historique du domaine Bertiz, Jardín Histórico del Señorío de Bertiz, Bertizarana

Jardin historique du domaine Bertiz, Jardín Histórico del Señorío de Bertiz, Bertizarana

Jardin historique du domaine Bertiz, Jardín Histórico del Señorío de Bertiz, Bertizarana vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardín Histórico del Señorío de Bertiz

Adresse : 31720 Oieregi, Navarra

Ville : 31720 Bertizarana

Département : Baztan-Bidasoa

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 juin : Entrée gratuite / 6 et 7 juin : Tarifs publiés sur le site web

Jardin historique du domaine Bertiz 5 – 7 juin Jardín Histórico del Señorío de Bertiz Baztan-Bidasoa

5 juin : Entrée gratuite / 6 et 7 juin : Tarifs publiés sur le site web

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

5 juin : Activités liées à la Journée mondiale de l’environnement

Parcours sensoriel

Jardín Histórico del Señorío de Bertiz 31720 Oieregi, Navarra Bertizarana 31720 Baztan-Bidasoa Navarra +34948592421 https://www.parquedebertiz.es/
5 juin : Activités liées à la Journée mondiale de l’environnement

© Parque Natural Señorío de Bertiz