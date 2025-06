Le Kiosque Poissonniers – Jardin Jane Vialle Paris 18 juin 2025

Le 18 juin de 16h à 19h, venez rencontrer une diversité d’acteurs associatifs et institutionnels au Square Jane Vialle (Paris 18e).

Ce kiosque propose de l’information gratuite et accessible autour de nombreuses thématiques : emploi, santé, accès aux droits, culture, vie associative, parentalité, et plus encore. Des animations/jeux et des rafraichissements seront prévus.

Venez nombreuses et nombreux !

Le mercredi 18 juin 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Jardin Jane Vialle 122 rue des Poissonniers 75018 Paris

https://mairie18.paris.fr/ ali.dilavarhoussen@paris.fr

Un temps convivial pour s’informer sur ses droits, rencontrer des acteurs locaux et découvrir des ressources utiles au quotidien.



De futures éditions seront prévues sur le même format le 3e mercredi de Septembre et d’Octobre.