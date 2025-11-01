Jardin Le Mas des Béalières Les couleurs d’automne 241, Rue des Béalières Tencin

241, Rue des Béalières 241 Rue des Béalières 38570 Tencin Tencin Isère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Gratuit pour les enfants

Le jardin Le Mas des Béalières ouvre ses portes pour les couleurs d’automne. Visites guidées et commentées par Sylvain Brunet-Manquat

241, Rue des Béalières 241 Rue des Béalières 38570 Tencin Tencin 38570 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 77 22 77 jardinelemasdesbealieres@gmail.com

English :

The Mas des Béalières garden opens its doors for autumn colors. Guided tours with commentary by Sylvain Brunet-Manquat

German :

Der Garten Le Mas des Béalières öffnet seine Pforten für die Farben des Herbstes. Geführte und kommentierte Besuche von Sylvain Brunet-Manquat

Italiano :

Il giardino del Mas des Béalières apre le porte ai colori autunnali. Visite guidate con commento di Sylvain Brunet-Manquat

Espanol :

El jardín del Mas des Béalières abre sus puertas a los colores del otoño. Visitas guiadas comentadas por Sylvain Brunet-Manquat

