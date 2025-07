Jardin Lectures pour les 3-7 ans ARREAU Arreau

Gratuit

Début : 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-01

Lectures pour les enfants de 3-7ans à l’aire de jeux de l’Arbizon

ARREAU 4 Route de Jézeau Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 66 94

Readings for children aged 3-7 at the Arbizon playground

Lesungen für Kinder von 3-7 Jahren auf dem Arbizon-Spielplatz

Letture per bambini dai 3 ai 7 anni presso il parco giochi di Arbizon

Lecturas para niños de 3 a 7 años en el parque infantil de Arbizon

L’événement Jardin Lectures pour les 3-7 ans Arreau a été mis à jour le 2025-06-28 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65