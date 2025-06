La bibliothèque Hergé hors les murs Jardin Luc Hoffmann PARIS 5 juillet 2025

Venez découvrir nos lectures en plein air !

Organisées par la bibliothèque Hergé, ces lectures à l’extérieur offrent un moment convivial et enrichissant pour petits et grands. Installez-vous confortablement , et laissez-vous transporter par des histoires captivantes, des contes, et des aventures littéraires.

Tous les mardis du 08 juillet au 19 août, nous serons de 10h à 11h au jardin d’Eole, à côté des espaces de jeux.

Tous les jeudis du 10 juillet au 21 août, nous serons de 14h à 16h au jardin Luc Hoffmann.

Du 05 juillet au 23 août, tous les samedis nous serons de 10h à 12h30 à Paris Plage Bassin de la Villette, accompagné-es de nos collègues des bibliothèques du 19ème !

Annulé en cas d’intempéries ou décalé au matin le jeudi en cas de fortes chaleurs. N’hésitez pas à nous appeler le jour même !

Du samedi 05 juillet 2025 au samedi 23 août 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T02:00:00+02:00

fin : 2025-08-24T01:59:59+02:00

Jardin Luc Hoffmann 33, avenue de Flandre 75019 PARIS

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

C’est l’été ! Retrouvez-nous dans le quartier et à Paris Plage pour des lectures en plein air :)