Jardin méditerranéen, orto dei semplici elbano, Rio nell’Elba

Jardin méditerranéen Samedi 6 juin, 16h30 orto dei semplici elbano Livorno

Maximum 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

L’Orto dei Semplici Elbano adhère à l’initiative Rendez-vous dans le jardin, promue par APGI – Association des parcs et jardins d’Italie, prévue les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026. L’événement, conçu comme une véritable fête du jardin, se déroule en même temps que l’initiative européenne Rendez-vous aux jardins, impliquant plus de 20 pays. Pour l’occasion, le jardin propose un riche calendrier d’activités et d’initiatives dédiées à la mise en valeur du patrimoine botanique et paysager dans les deux journées.

Jour 6 juin

h 11.30 : Visite guidée du jardin des Semplici Elbano avec Francesco Marino

heures 16.30 : Aquarelle émotionnelle botanique avec Rossana Bravo

Jour 7 juin

h 11.00 : La botanique du désir (Visite guidée à l’église et au jardin botanique) avec Martina Brusaferro

16.00 : Atelier d’impressions botaniques sur l’argile avec Michela Gazzarri

info et réservations :

WhatsApp +39 353 3924167

mail : ortodeisemplicielbano@gmail.com

orto dei semplici elbano Santa Caterina Rio nell’Elba Rio nell’Elba 57038 Rio nell’Elba Livorno Toscana 3760021746 http://www.ortobotanicoitalia.it/toscana/orto-dei-semplici-elbano/ https://www.facebook.com/ortodeisempliciisoladelba [{« link »: « mailto:ortodeisemplicielbano@gmail.com »}] Un petit jardin botanique pour la flore de l’archipel toscan

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Rossana Bravo