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AGENDA · Antin

Jardin, mille couleurs automne au jardin ANTIN Antin

samedi 24 octobre 2026 · ANTIN · Antin

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
ANTIN
Adresse
11 Chemin croix de Tarbes
Ville
65220 Antin
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Antin

Jardin, mille couleurs automne au jardin

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Entrée libre dans les jardins d’Antin.
Stands artisanaux.
Restauration sur place.   .

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 69 64  hagerei@orange.fr

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English :

Free admission to the Antin Gardens.
Craft booths.

L’événement Jardin, mille couleurs automne au jardin Antin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65