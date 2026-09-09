AGENDA · Antin
Jardin, mille couleurs automne au jardin ANTIN Antin
samedi 24 octobre 2026 · ANTIN · Antin
Informations pratiques
Antin
Jardin, mille couleurs automne au jardin
ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Entrée libre dans les jardins d’Antin.
Stands artisanaux.
Restauration sur place. .
ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 69 64 hagerei@orange.fr
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English :
Free admission to the Antin Gardens.
Craft booths.
L’événement Jardin, mille couleurs automne au jardin Antin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65