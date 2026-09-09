Jardin, mille couleurs automne au jardin ANTIN Antin

Informations pratiques

Antin

Jardin, mille couleurs automne au jardin

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Entrée libre dans les jardins d’Antin.

Stands artisanaux.

Restauration sur place. .

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 69 64 hagerei@orange.fr

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English :

Free admission to the Antin Gardens.

Craft booths.

L’événement Jardin, mille couleurs automne au jardin Antin a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65