Jardin nourricier en Savoie: fleurs, poules et fruitiers, Le Jardin d’Olga, Aiguebelette-le-Lac

Jardin nourricier en Savoie: fleurs, poules et fruitiers 5 – 7 juin Le Jardin d’Olga Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

De formation en histoire de l’art, je prends un réel plaisir à proposer des visites guidées du jardin, mêlant récit historique et riches informations botaniques. J’y aborde la cohabitation avec la nature, l’histoire des plantes des animaux, ainsi que leur place dans nos écosystèmes.

Le Jardin d’Olga 289 chemin de la vie, 73610 Aiguebelette-le-lac Aiguebelette-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33614968756 Ce jardin vivant s’est développé au fil des années autour d’un jardin-forêt gourmand, d’arbres fruitiers anciens et de petits élevages en liberté (poules, canards). Il repose sur des pratiques respectueuses du vivant, favorisant la biodiversité et l’équilibre naturel. Accès : se garer au parking derrière l’église d’Aiguebelette-le-Lac, puis monter à pied jusqu’au jardin. Prévoir des chaussures de marche : accès en montée, terrain en pente.

De formation en histoire de l’art, je prends un réel plaisir à proposer des visites guidées du jardin, mêlant récit historique et riches informations botaniques. J’y aborde la cohabitation avec la…

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