Jardin partagé des Incroyables Comestibles Maison des associations Vesoul

Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28

Jardin partagé sur un terrain public en pleine ville mettant en œuvre les techniques de la permaculture.

Nous pouvons accueillir des visiteurs chaque dimanche après-midi au jardin.

Accessibilité en train, voiture et vélo. Hébergement et restauration possibles en ville.

Jardin situé le long de la piste cyclable. .

Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 67 59 20 maisonabrantgrandgirard@yahoo.fr

