Jardin partagé des Incroyables Comestibles Maison des associations Vesoul
Jardin partagé des Incroyables Comestibles Maison des associations Vesoul dimanche 22 mars 2026.
Jardin partagé des Incroyables Comestibles
Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02
Jardin partagé sur un terrain public en pleine ville mettant en œuvre les techniques de la permaculture.
Nous pouvons accueillir des visiteurs chaque dimanche après-midi au jardin.
Accessibilité en train, voiture et vélo. Hébergement et restauration possibles en ville.
Jardin situé le long de la piste cyclable. .
Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 67 59 20 maisonabrantgrandgirard@yahoo.fr
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L’événement Jardin partagé des Incroyables Comestibles Vesoul a été mis à jour le 2026-03-18 par ENERGY CITIES