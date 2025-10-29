Jardin partagé Rue des Glycines Dinard
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Venez découvrir cet lieu éco-citoyen ouvert à tous, petits et grands. L’occasion de se retrouver pour planter, semer et papoter !
Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
