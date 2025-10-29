Jardin partagé Rue des Glycines Dinard

Jardin partagé
Rue des Glycines
Dinard
Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Venez découvrir cet lieu éco-citoyen ouvert à tous, petits et grands. L’occasion de se retrouver pour planter, semer et papoter !

Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .

