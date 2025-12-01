Jardin partagé Rue des Glycines Dinard

Jardin partagé

Début : 2025-12-31 10:30:00

fin : 2025-12-31 11:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Le jardin partagé se met sur 31 ! Venez-vous retrouvez pour un moment convivial autour d’une boisson chaude et échanger sur une année de projets joyeusement partagés, écologiques et solidaires avec les habitants.

Rendez-vous au jardin partagé à l’angle de la rue des Glycines et de la rue François Mercier à Dinard.

Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .

Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

