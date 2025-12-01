Jardin partagé Rue des Glycines Dinard
Jardin partagé Rue des Glycines Dinard mercredi 31 décembre 2025.
Jardin partagé
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 10:30:00
fin : 2025-12-31 11:30:00
Date(s) :
2025-12-31
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Le jardin partagé se met sur 31 ! Venez-vous retrouvez pour un moment convivial autour d’une boisson chaude et échanger sur une année de projets joyeusement partagés, écologiques et solidaires avec les habitants.
Rendez-vous au jardin partagé à l’angle de la rue des Glycines et de la rue François Mercier à Dinard.
Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jardin partagé Dinard a été mis à jour le 2025-12-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme