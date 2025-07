Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche 10 août 2025.

Jardin partagé

Rue du cimetière Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

La collectif Décalons la Tonnelle propose un après-midi artistique au site de la Bastille !

Une fin après-midi tout en douceur autour du jardin partagé ramène ton pique-nique, buffet partagé, rencontre des lieux et un moment chanté collectif pour clôturer la journée avec l’accordéoniste Bernard GARET. .

Rue du cimetière Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 20 21 mairie@ingrandes-lefresnesurloire.fr

English :

The Décalons la Tonnelle collective offers an artistic afternoon at the Bastille site!

German :

Das Kollektiv Décalons la Tonnelle bietet einen künstlerischen Nachmittag auf dem Gelände der Bastille an!

Italiano :

Il collettivo Décalons la Tonnelle propone un pomeriggio artistico sul sito della Bastiglia!

Espanol :

El colectivo Décalons la Tonnelle propone una tarde artística en el recinto de la Bastilla

L’événement Jardin partagé Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis