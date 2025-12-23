Jardin Partagé, Maison de quartier Georges Moustaki Le Mans

Jardin Partagé

Maison de quartier Georges Moustaki

Début : 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Construction de nichoirs et mangeoires pour oiseaux pour la jardin partagé de la maison de quartier Georges Moustaki

Animation de l’association Jardin du vivant en lien avec la mise en place du jardin partagé au sein de la maison de quartier G. Moustaki. Au programme construction de nichoirs et mangeoires pour oiseaux. .

Maison de quartier Georges Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Construction of nesting boxes and bird feeders for the shared garden at the Georges Moustaki neighborhood center

