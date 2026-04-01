Montignac

Jardin Passion

Le Bourg Montignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Chaque année, début mai, les visiteurs peuvent acheter des plants de légumes, des plants de fleurs, des arbustes et bien d’autres végétaux proposés par des pépiniéristes et des horticulteurs passionnés. C’est aussi l’occasion de rencontrer des artistes ainsi que des artisans locaux. Une structure gonflable est installée à proximité de la place de la mairie pour le plus grand plaisir des enfants ! Repas sur place le midi, buvette, tout est prévu pour partager un moment convivial et festif. .

Le Bourg Montignac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 44 42 90

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English : Jardin Passion

L’événement Jardin Passion Montignac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers