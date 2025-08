Visite guidée : Du jardin Villemin au canal saint martin Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

Visite guidée : Du jardin Villemin au canal saint martin

lundi 22 septembre 14h30 Du jardin

Villemin au canal saint martin

Organisé autour d’une

grande pelouse surmontée d’un kiosque à musique, le jardin Villemin entretenu

par des jardiniers passionnés propose une palette végétale diversifiée. La mare

accueille faune et flore aquatiques faisant écho avec le canal Saint Martin

contigu au jardin.

Le canal Saint-Martin,

véritable îlot de fraîcheur, constitue une trame bleue au cœur de Paris. Des

radeaux végétalisés ont été installés et offrent des zones refuges pour la

biodiversité aquatique. Sous l’eau, les racines des plantes offrent cachettes

et nourriture aux mollusques et poissons du canal.

Rendez-vous : 8

rue des Récollets, métro Gare de l’Est

Sur les traces de la vie sauvage parisienne terrestre et aquatique

Le lundi 22 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit. Public adultes.

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS

